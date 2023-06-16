Мужчина занялся сексом с пнем на глазах у людей и попал в тюрьму

Daily Star: в Великобритании мужчину арестовали за секс с деревом

В Великобритании мужчина попал в тюрьму за то, что среди бела дня разделся и занялся сексом с пнем. Об этом сообщает Daily Star.

Во вторник, 13 июня, двое посетителей парка «Сады королевы Елизаветы» в городе Солсбери, графство Уилтшир, заметили неизвестного, который обнимал высокий пень. Приятели заинтересовались происходящим и решили подойти поближе. Один из них начал снимать мужчину на видео, а тот быстро разделся догола и стал на глазах у людей целовать пень и тереться о него половыми органами.

«Он что, трахает дерево? Что происходит?» — говорит за кадром один из изумленных очевидцев странного акта. Вскоре на месте происшествия появились правоохранители и арестовали неизвестного.

В полиции графства подтвердили, что в «Садах королевы Елизаветы» был задержан мужчина в возрасте около 40 лет за непристойное обнажение. Выяснилось, что он успел предстать в первозданном виде перед несколькими посетителями парка, которые и вызвали полицию. Его могли увидеть около 25 человек.

Неизвестный внес за себя залог и был освобожден до первого судебного заседания.

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