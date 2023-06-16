США одобрили продажу разведывательных беспилотников Нидерландам

США планируют продать Нидерландам разведывательные беспилотники MQ-9A на $611 млн

Администрация США объявила о контракте на 611 миллионов долларов на продажу Нидерландам четырех разведывательных беспилотников MQ-9A Reaper Block 5 и сопутствующего оборудования. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Госдепартамент США.

В контракте говорится, что Нидерланды могут также приобрести три мобильные наземные системы управления и другое оборудование. Отмечается, что с точки зрения правительства Соединенных Штатов выполнение контракта будет способствовать достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности страны.

По данным Госдепартамента, сделка не изменит базовый военный баланс в регионе. Ожидается, что контракт повысит способность Нидерландов противостоять существующим и будущим угрозам.

«В результате данной потенциальной сделки не будет оказано негативного влияния на боеготовность американской системы обороны», — сообщили в ведомстве.

В феврале министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в страну доставили американские беспилотники MQ-9A Reaper. Глава ведомства отметил, что полученные в лизинг дроны поступят на вооружение польских военно-воздушных сил (ВВС) и будут использоваться для разведывательных миссий на восточной границе страны. Беспилотники MQ-9A Reaper могут летать на средних высотах в течение длительного времени.