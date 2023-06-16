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09:49, 16 июня 2023Силовые структуры

Разрешившего россиянину с психзаболеванием управлять машиной врача задержали

В Абакане задержали врача, выдавшего справку для управления машиной психически больному

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Абакане задержали врача-психиатра по обвинению во взяточничестве. Об этом в пятницу, 16 июня, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 21 декабря 2021 года фигурант за 15 тысяч рублей выдал мужчине, страдающему психическим заболеванием, справку об отсутствии противопоказаний к управлению машиной. При этом врач знал о диагнозе пациента. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 290 («Получение должностным лицом взятки в виде денег») УК РФ. Решается вопрос о мере пресечения.

Взяткодатель от уголовной ответственности освобожден, так как сам сообщил в полицию о передаче денег врачу и сотрудничал со следствием.

Ранее сообщалось, что в Орле осудили на четыре года условно экс-директора спортивной школы за хищение 1,5 миллиона рублей.

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    Илона Палей
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