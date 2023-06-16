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02:09, 16 июня 2023Бывший СССР

В США сравнили российскую оборону со стальной стеной

Полковник США Блэк заявил, что украинское контрнаступление наткнулось на стальную стену

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) наткнулось на стальную стену. Такое мнение в своем Twitter высказал полковник армии США в отставке, ветеран войны во Вьетнаме Дик Блэк.

«Семь тысяч убитых, 160 танков и 360 бронетранспортеров уничтожено всего за одну неделю без особых результатов. Это бессмысленная кровавая баня. Повсюду обугленные танки Leopard и БМП Bradley. Требовать от Украины, чтобы она "воевала столько, сколько потребуется" — бесчеловечно», — заявил он.

Ранее сообщалось, что украинские военные пожаловались на тяжелые условия в рядах ВСУ и падение боевого духа. В разговоре с журналистами канадской газеты Toronto Star 25-летний Артем Баулин заявил, что его беспокоит отсутствие лидерства у некоторых офицеров.

15 июня бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор оценил ход контрнаступления ВСУ, отметив, что они не достигли никаких реальных успехов, а так называемые достижения отражены лишь в отчетах ВСУ, но не имеют никакой ценности, поскольку находятся на большом расстоянии от зоны боевых действий. В качестве примера американский полковник привел ситуацию, когда украинские военные хвастаются несколькими захваченными разрушенными зданиями, которые располагаются в 15-25 километрах от линии соприкосновения.

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    Марина Совина
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