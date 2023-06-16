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17:02, 16 июня 2023Ценности

Брат разозлил сестру появлением на ее свадьбе в костюме Джека Воробья

Reddit: брат разозлил сестру появлением на ее свадьбе в костюме Джека Воробья

Кадр: фильм «Пираты Карибского моря»

Пользовательница Reddit разозлилась на брата из-за появления на ее свадьбе в неуместном наряде. Соответствующий пост она опубликовала на указанном сайте.

Девушка рассказала, что родственник собирался прийти на торжество в костюме героя фильма «Пираты Карибского моря» Джека Воробья. В то же время она призвала его надеть более традиционные предметы гардероба. Однако мужчина не прислушался к просьбе сестры и посетил церемонию в пиратской одежде. Кроме того, по словам юзерши, он прервал ее свадебный танец и размахивал мечом.

Данное поведение она сочла неуважительным, однако одна из родственниц девушки назвала ее реакцию на происходящее ханжеской. «Если бы брат поступил подобным образом на свадьбе одной из старших сестер, они бы расплакались и вышли из себя. Или если бы я опозорила брата на его свадьбе, он бы взбесился. Но на меня смотрят как на "чокнутую младшую сестру", с которой каждый может делать все что угодно. Брат настолько "чувствительный", что все в моей семье потакают ему и никогда не ругают», — посетовала юзерша.

В апреле сообщалось, что гостья пришла на свадьбу в белом платье и подверглась критике в сети. Анонимная юзерша опубликовала пост, в котором рассказала, что подруга ее матери появилась на ее свадьбе в кружевном платье белого цвета. На размещенном кадре видно, что наряд приятельницы имитировал образ виновницы торжества.

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    Алина Гостева
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