Популярная 50-летняя актриса показала фигуру в бикини

50-летняя звезда фильма «Добейся успеха» Габриэль Юнион показала фигуру в бикини

Популярная американская актриса и бывшая модель Габриэль Юнион показала стройную фигуру в купальнике. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Отмечается, что папарацци засняли звезду фильмов «Добейся успеха» и «Думай как мужчина» во время отдыха на берегу Атлантического океана во Флориде, США. 50-летняя артистка надела на пляж белое бикини, которое состояло из асимметричного топа на одно плечо и V-образных трусов. Знаменитость уложила в высокий хвост волосы, которые доходили до бедер, и надела коричневые солнцезащитные очки в стиле ретро.

Известно, что Юнион исполнила главную роль в ленте «Идеальная находка» режиссера Нумы Перрье, премьера которой состоится на Netflix 23 июня.

В ноябре 2019 года сообщалось, что Дженнифер Энистон возглавила список самых популярных американских актеров. Также в пятерку вошли Лили Рейнхарт, Камила Мендес и Габриэль Юнион.