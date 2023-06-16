Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:48, 16 июня 2023Мир

Захарова назвала выступления Украины в суде ООН «показательным балаганом»

Захарова назвала выступления Киева по иску против РФ в суде ООН «показательным балаганом»
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала выступления украинской стороны по иску против РФ в Международном суде ООН в Гааге «показательным балаганом». Ее слова приведены на сайте ведомства.

«Представители МИД Украины и их адвокаты из вашингтонской юридической фирмы воспроизвели давно известный набор русофобских измышлений о том, что Москва пытается "террористическими методами уничтожить украинскую идентичность"», — сказала она.

По словам Захаровой, представители российской стороны аргументированно продемонстрировали безосновательность иска Киева. Она отметила, что российские дипломаты и эксперты «подробно рассказали о неонацистской сущности нынешнего киевского режима».

Ранее заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая рассказала, что украинская сторона в Международном суде в Гааге опиралась на фейковые данные из сети, не приводя никаких доказательств. «Украина никогда в этом суде никаких реальных доказательств не предъявляла. Они всегда полагались на какие-то громкие слова, общие заявления; заявления в прессе и материалы из интернета», — заявила она.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Зеленский отказался от заморозки конфликта
    Песков высказался о возможной встрече Путина и президента ЮАР
    Лавров заявил о давлении Запада на страны Персидского залива
    В США заявили о новой операции НАТО из-за провала ВСУ
    Путин рассказал о подрыве доверия к доллару со стороны США
    Зеленский не увидел логики в поездке африканских лидеров в Россию
    Эксперты рассказали о рисках для здоровья при занятиях горячей йогой
    Захарова назвала выступления Украины в суде ООН «показательным балаганом»
    Стало известно о просьбе Макрона к принцу Саудовской Аравии повлиять на Россию
    Пребывание «Троицы» в храме Христа Спасителя продлено на месяц
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.