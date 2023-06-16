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15:12, 16 июня 2023Экономика

Сбербанк продал дочернюю компанию в Австрии

Зампред Сбербанка Ведяхин объявил о закрытии сделки по продаже дочерней компании в Австрии

Фото: Shayna Douglas / Unsplash

Сбербанк полностью вышел с европейского банковского рынка, закрыв сделку по продаже дочерней компании в Австрии. Об этом объявил зампред банка Александр Ведяхин на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Кредитная организация оформила продажу 100 процентов акций дочерней компании Sber Vermögensverwaltungs AG in Abwicklung (ранее Sberbank Europe AG), которую контролирует австрийская компания.

«Продажа нашей европейский "дочки" Sberbank Europe AG иностранному инвестору обусловлена текущей ситуацией в мире. Мы удовлетворены достигнутыми условиями сделки. Сбер концентрируется на развитии финансовых услуг в России, где у нас 106 миллионов лояльных клиентов, и в перспективных для нас дружественных странах», — высказался о сделке Ведяхин.

Ранее президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил о планах превратить Сбер в lovemark для клиентов. По словам Грефа, Сбер уже является супербрендом. Он указал, что на отечественном рынке это бренд № 1. Однако сейчас правление организации интересуют не только количественные показатели, но и качественные.

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    Варвара Кошечкина
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