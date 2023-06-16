Запад предупредили о ядерной катастрофе в случае продолжения конфликта с Россией

SCMP: продолжение конфликта Запада с Россией может привести к ядерной катастрофе

Продолжение конфликта Запада с Россией может привести мир к ядерной катастрофе. Об этом в своей новой статье для South China Morning Post (SCMP) пишет обозреватель Джонатан Пауэр.

Журналист сослался на статью известного писателя-фантаста Джорджа Оруэлла, написанную в 1945 году после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Тогда писатель условно разделил мир на три силы — СССР, Китай и страны Запада. По мнению фантаста, ядерное оружие, могло бы положить конец глобальным войнам между ведущими державами ценой «мира, который не будет миром».

Пауэр заявил, что если руководители западных стран хотят двигаться к «ужасному исходу», который описал Оруэлл, то они на верном пути. «Если же нет, то мы должны очнуться и полностью изменить нашу политику в отношении России», — обратился к политикам журналист.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала условие гипотетического применения ядерного оружия Россией. По ее словам, это возможно только в оборонительных целях и ограничено чрезвычайными обстоятельствами.