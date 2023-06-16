Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
05:36, 16 июня 2023Интернет и СМИ

Запад предупредили о ядерной катастрофе в случае продолжения конфликта с Россией

SCMP: продолжение конфликта Запада с Россией может привести к ядерной катастрофе

Фото: Reuters

Продолжение конфликта Запада с Россией может привести мир к ядерной катастрофе. Об этом в своей новой статье для South China Morning Post (SCMP) пишет обозреватель Джонатан Пауэр.

Журналист сослался на статью известного писателя-фантаста Джорджа Оруэлла, написанную в 1945 году после бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Тогда писатель условно разделил мир на три силы — СССР, Китай и страны Запада. По мнению фантаста, ядерное оружие, могло бы положить конец глобальным войнам между ведущими державами ценой «мира, который не будет миром».

Пауэр заявил, что если руководители западных стран хотят двигаться к «ужасному исходу», который описал Оруэлл, то они на верном пути. «Если же нет, то мы должны очнуться и полностью изменить нашу политику в отношении России», — обратился к политикам журналист.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала условие гипотетического применения ядерного оружия Россией. По ее словам, это возможно только в оборонительных целях и ограничено чрезвычайными обстоятельствами.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Подвигина
    Обсудить
    Последние новости
    Решению Киева не откладывать контрнаступление нашли объяснение
    Экоактивисты размазали краску по картине Моне
    Бойцы ВСУ попали в засаду российских войск при попытке наступления в ДНР
    Российская тревел-блогерша раскрыла секрет своей популярности у иностранцев
    Запад предупредили о ядерной катастрофе в случае продолжения конфликта с Россией
    Названы самые распространенные языки у хакеров
    В России заявили о не закрытом вопросе о теракте на «Северном потоке»
    Названо оптимальное количество секса в семейной жизни
    Американская атомная подлодка прибыла в Южную Корею
    Наводчик «Солнцепека» остановил наступление Украины в районе Новодонецкого
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.