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03:01, 16 июня 2023Бывший СССР

Зеленский отказался верить словам Трампа остановить конфликт на Украине за сутки

Зеленский заявил, что не верит обещанию Трампа остановить конфликт на Украине за сутки
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отказался верить словам экс-президента США Дональда Трампа о том, что тот способен остановить конфликт в стране за сутки. Об этом он заявил в интервью NBC.

«Почему он не сделал это раньше? Он был президентом, когда здесь шла война», — заявил Зеленский. Нынешние обещания Трампа он также оценил скептически. «Я думаю, что нет сегодня людей в мире, которые могли бы просто переговорить с Путиным и остановить войну», — добавил он.

Дональд Трамп неоднократно заявлял о том, что может закончить конфликт на Украине за 24 часа в случае избрания на президентских выборах. Говоря о том, каким именно образом он собирается это сделать, политик сказал, что встретится с президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским.

Позже Трамп заявил, что только с его помощью удастся предотвратить третью мировую войну. Он заверил, что хорошо знает всех игроков на политическом поле и имеет опыт успешного диалога с ними.

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    Марина Совина
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