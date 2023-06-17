На Западе истолковали вероятную отправку истребителей F-16 Украине

Bloomberg: Запад поставит Киеву F-16, чтобы показать желание интегрировать Украину в НАТО

Запад поставит Киеву устаревшие версии истребителей F-16, с тем чтобы показать поддержку Украины в конфликте и намерение интегрировать страну в НАТО. Такое мнение выразили обозреватели Bloomberg Иэн Мэрлоу и Наталья Дроздяк.

Они также отметили, что это рискованный подход, поскольку обслуживание F-16 может обойтись в сотни миллионов долларов. Кроме того, старые самолеты будут иметь и более короткий срок службы.

«Современные российские истребители, такие как МиГ-31 и Су-35, имеют преимущество перед нынешними украинскими самолетами. Они оснащены более совершенными радарами и ракетами класса "воздух-воздух", которые позволят им сбивать старые F-16 еще до того, как обученные украинские пилоты смогут обнаружить их», — приводится в публикации мнение сотрудника Rand Corporation Бринн Таннехилл.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна готова передать Украине свои истребители F-16, но сделает это только совместно с другими союзниками.