Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
17:44, 17 июня 2023Интернет и СМИ

На Западе истолковали вероятную отправку истребителей F-16 Украине

Bloomberg: Запад поставит Киеву F-16, чтобы показать желание интегрировать Украину в НАТО

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Запад поставит Киеву устаревшие версии истребителей F-16, с тем чтобы показать поддержку Украины в конфликте и намерение интегрировать страну в НАТО. Такое мнение выразили обозреватели Bloomberg Иэн Мэрлоу и Наталья Дроздяк.

Они также отметили, что это рискованный подход, поскольку обслуживание F-16 может обойтись в сотни миллионов долларов. Кроме того, старые самолеты будут иметь и более короткий срок службы.

«Современные российские истребители, такие как МиГ-31 и Су-35, имеют преимущество перед нынешними украинскими самолетами. Они оснащены более совершенными радарами и ракетами класса "воздух-воздух", которые позволят им сбивать старые F-16 еще до того, как обученные украинские пилоты смогут обнаружить их», — приводится в публикации мнение сотрудника Rand Corporation Бринн Таннехилл.

Ранее исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен заявил, что страна готова передать Украине свои истребители F-16, но сделает это только совместно с другими союзниками.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Назван способ вычисления российскими военными центров принятия решений ВСУ
    Мужа звезды «Беспринципных» отправили под домашний арест
    Байден не увидел вины руководства Китая в полете «шпионского шара» над США
    Президент ЮАР прибыл на встречу с Путиным на китайском Tank
    Путин начал переговоры с представителями африканских стран
    Российский футболист объяснил отстранение на 10 матчей в иностранном чемпионате
    На Западе истолковали вероятную отправку истребителей F-16 Украине
    В Киевской области прогремели взрывы
    В Москве усилили контроль безопасности у водоемов из-за жары
    США отказались облегчать путь Украины в НАТО
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.