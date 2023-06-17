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14:41, 17 июня 2023Россия

В России назвали цель атаки беспилотников ВСУ на «Дружбу»

Депутат Госдумы Швыткин: цель атаки дронов ВСУ на «Дружбу» связана с Венгрией

Фото: Сергей Васильев / Коммерсантъ

Нефтепровод «Дружба» интересен Вооруженным силам Украины (ВСУ) тем, что по нему проходит нефть в недружественную, по мнению Киева, Венгрию. Такую цель атаки беспилотников (БПЛА) на «Дружбу» назвал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин в беседе с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что российские силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили ночную атаку БПЛА на нефтеперегонную станцию «Дружба» в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Я думаю, что "Дружба" интересна ВСУ тем, что по ней идет нефть в Венгрию. Мы понимаем, что Киев крайне негативно относится к позиции Будапешта и по украинскому конфликту, и по невступлению Украины в блок НАТО», — объяснил Швыткин.

При этом депутат отметил, что российские средства ПВО в месте нефтепровода «Дружба» усилены.

«В этом районе мы уже испытали свои силы ранее, когда была попытка нанесения ударов. Мы извлекли уроки и сейчас делаем все возможное по недопущению ударов по нефтепроводу. Сегодня, на мой взгляд, достаточно эффективны действия наших подразделений», — заключил собеседник «Ленты.ру».

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Активные попытки атаковать нефтепровод «Дружба» были зафиксированы в конце марта. Время от времени транзит нефти через «Дружбу» прекращается из-за обстрелов.

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