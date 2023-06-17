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00:46, 17 июня 2023Бывший СССР

Стало известно о попытках танкистов ВСУ обмануть командиров и избежать боя

Spiegel: танкисты ВСУ имитируют поломки техники, чтобы избежать боя в контрнаступлении

Фото: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

Некоторые танкисты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе попыток контрнаступления в Запорожской области имитируют поломки техники. Об этом пишет Spiegel.

Издание поясняет, что таким способом украинские военные пытаются обмануть командиров и избежать боя с российскими войсками. Члены экипажа танка Leopard 2 подтвердили подобные инциденты, добавив, что не осуждают товарищей — по их словам, если российский снаряд прилетает в башню танка, то от танкистов «остается кучка пепла».

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    Марина Совина
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