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14:51, 17 июня 2023Культура

Клава Кока пригласила в гости Федеральную налоговую службу

Российская певица Клава Кока пригласила к себе с проверкой ФНС

Фото: Михаил Куравлев / РИА Новости

Российская певица Клавдия Высокова, более известная как Клава Кока, рассказала о планах открыть бизнес и пригласила к себе с проверкой Федеральную налоговую службу (ФНС). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

«Все жду, когда они придут ко мне, но что-то не приходят. Пожалуйста, приходите ко мне в гости, я очень вас жду, потому что у меня все чисто, мне нечего скрывать», — сказала артистка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

В конце апреля сообщалось о планах ФНС проверить на причастность к отмыванию денег и неуплате налогов более 30 блогеров с многомиллионной аудиторией. В список вошли блогеры Гусейн Гасанов и Оксана Самойлова, телеведущая Регина Тодоренко и хип-хоп-исполнительница Инстасамка. Такое решение было принято вскоре после того, как в уклонении от уплаты налогов обвинили популярных блогерш Валерию Чекалину, известную как Лерчек, Александру Митрошину и Елену Блиновскую.

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