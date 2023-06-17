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15:37, 17 июня 2023Россия

Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий в зоне СВО на 17 июня

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Минобороны России во время брифинга показало карту боевых действий на Украине на 17 июня. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Telegram-канал «Минобороны России»

По сообщению официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, российские войска нанесли поражение одному из центров принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ) — удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности. О каком именно объекте идет речь, Конашенков не уточнил.

Кроме того, Российской армии удалось отразить все атаки ВСУ — на краснолиманском, купянском, южнодонецком, донецком и запорожском направлениях, а также в районе Времевского выступа.

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Суммарно на всех направлениях украинская армия потеряла более 700 военнослужащих. Отдельно Конашенков рассказал об уничтоженном вооружении противника, среди которого были и западные образцы военной техники — артиллерийские системы М777.

Всего же с начала проведения спецоперации были уничтожены 444 самолета, 239 вертолетов, 426 зенитных ракетных комплексов и 10 047 танков и других боевых бронированных машин.

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    Марк Леонов
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