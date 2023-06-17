Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:45, 17 июня 2023Россия

Байкальская отшельница предсказала судьбу России

Отшельница Мореходова рассказала, что Россия будет существовать еще много веков

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Живущая на Байкале отшельница Любовь Мореходова предсказала судьбу России. О будущем страны она рассказала в программе «Прямой эфир».

По словам 82-летней россиянки, Россия выстоит и преодолеет все невзгоды, и все ее недоброжелатели «будут просить, чтобы их приняли на российскую землю».

Мореходова подчеркнула, что Россия была и будет существовать еще много веков. «Мы победим и преодолеем все наши трудности», — сказала она, добавив, что россияне будут жить счастливо.

В эфире программы Мореходова также раскритиковала артистов, уехавших из страны после начала спецоперации. «В такой час они все побросали и уехали! Это такие предатели! Нет им прощения!» — заявила 82-летняя женщина, долгие годы проживающая вдали от цивилизации. Она добавила, что против того, чтобы пускать обратно тех, кто решил вернуться.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    Опорный пункт ВСУ уничтожен с помощью БТР-камикадзе. Какие еще дроны используются в СВО?
    У пожара в элитном доме в центре Белгорода не нашли внешних причин
    Названы самые обсуждаемые персоны ПМЭФ
    Байдена пригласили приехать в Крым на лечение
    Байкальская отшельница предсказала судьбу России
    Назван неочевидный признак алкоголизма
    Экс-глава МИД Австрии поспорила с Киссинджером о членстве Украины в НАТО
    Шойгу проверил подготовку техники к отправке в зону СВО
    В Херсоне произошли взрывы
    Украину предупредили о разрушительном ударе ВКС России
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.