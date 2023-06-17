Байкальская отшельница предсказала судьбу России

Отшельница Мореходова рассказала, что Россия будет существовать еще много веков

Живущая на Байкале отшельница Любовь Мореходова предсказала судьбу России. О будущем страны она рассказала в программе «Прямой эфир».

По словам 82-летней россиянки, Россия выстоит и преодолеет все невзгоды, и все ее недоброжелатели «будут просить, чтобы их приняли на российскую землю».

Мореходова подчеркнула, что Россия была и будет существовать еще много веков. «Мы победим и преодолеем все наши трудности», — сказала она, добавив, что россияне будут жить счастливо.

В эфире программы Мореходова также раскритиковала артистов, уехавших из страны после начала спецоперации. «В такой час они все побросали и уехали! Это такие предатели! Нет им прощения!» — заявила 82-летняя женщина, долгие годы проживающая вдали от цивилизации. Она добавила, что против того, чтобы пускать обратно тех, кто решил вернуться.