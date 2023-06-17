Политолог рассказал о главном подарке России другим странам

Политолог Светов: Россия дала возможность бывшим колониальным странам стать независимыми

Политолог Юрий Светов заявил, что Россия дала возможность бывшим колониальным странам стать независимыми от Запада. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

«Cейчас эти государства видят, что, солидаризируясь с Российской Федерацией, они могут высвободиться из этой упряжки, в которую их по-прежнему пытаются засунуть», — объяснил эксперт.

Юрий Светов также заявил, что сейчас наступает конец эпохи неоколониализма. И доказательством служат близкие контакты президента России Владимира Путина с лидерами стран, которые раньше были колониями.

Ранее американский историк и лингвист Ноам Хомский раскрыл последствия отказа европейских стран от сотрудничества с Россией и дальнейшего влияния на них со стороны США. По его словам, в этом случае их ждет упадок. Хомский отметил, что Штаты в своих стремлениях сохранить однополярный мир готовы подставить под удар собственных партнеров.