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07:45, 17 июня 2023Россия

Политолог рассказал о главном подарке России другим странам

Политолог Светов: Россия дала возможность бывшим колониальным странам стать независимыми

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Политолог Юрий Светов заявил, что Россия дала возможность бывшим колониальным странам стать независимыми от Запада. Об этом он рассказал в эфире радио Sputnik.

«Cейчас эти государства видят, что, солидаризируясь с Российской Федерацией, они могут высвободиться из этой упряжки, в которую их по-прежнему пытаются засунуть», — объяснил эксперт.

Юрий Светов также заявил, что сейчас наступает конец эпохи неоколониализма. И доказательством служат близкие контакты президента России Владимира Путина с лидерами стран, которые раньше были колониями.

Ранее американский историк и лингвист Ноам Хомский раскрыл последствия отказа европейских стран от сотрудничества с Россией и дальнейшего влияния на них со стороны США. По его словам, в этом случае их ждет упадок. Хомский отметил, что Штаты в своих стремлениях сохранить однополярный мир готовы подставить под удар собственных партнеров.

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    Марина Совина
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