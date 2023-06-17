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17:30, 17 июня 2023Мир

США отказались облегчать путь Украины в НАТО

Президент США Байден: Вашингтон не станет облегчать путь Украины в НАТО

Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не станет облегчать путь Украины в НАТО, так как считает, что она должна соответствовать всем требованиям, применяемым к членам альянса. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам американского лидера, Киев должен отвечать тем же стандартам, что и другие члены военно-политического блока.

Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салаи-Бобровницки назвал членство Украины в Североатлантическом альянсе несвоевременным и невозможным. «Точка зрения Венгрии относительно войны такая же, как у НАТО: нельзя вовлекаться в войну ни Венгрии, на НАТО как оборонительному альянсу», — добавил он.

3 июня украинский лидер Владимир Зеленский обвинил ряд стран НАТО в том, что они не хотят включать Украину в альянс из-за страха перед Россией. При этом ранее он также признал, что страна не вступит в альянс до завершения специальной военной операции.

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