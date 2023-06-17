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10:59, 17 июня 2023Экономика

Игорь Сечин назвал неизбежным рост мировых цен на нефть

Игорь Сечин назвал неизбежным рост мировых цен на нефть из-за нехватки инвестиций

Фото: Alexander Manzyuk / Reuters

Главный исполнительный директор компании «Роснефть» Игорь Сечин во время 26 Петербургского международного экономического форума назвал неизбежным рост мировых цен на нефть. Его комментарий приводит ТАСС.

По словам главы «Роснефти», нехватка инвестиций приведет к дефициту нефти, вследствие чего мировые цены на нее повысятся. «Это отмечает и Саудовская Аравия, которая заявила о новом сокращении добычи, уже третьем за период действия соглашения (ОПЕК+). Она заинтересована как в долгосрочной стабильности рынка, так и в устранении спекулятивной волатильности и сохранении цены нефти на уровне 80 долларов за баррель и ее дальнейшем росте», — добавил он.

При этом, как утверждает Сечин, спрос на нефть продолжает расти и в 2023 году увеличился на 2,4 млн баррелей в сутки до рекордных 102 млн б/с. Кроме того, по мнению главы «Роснефти», рост добычи в долгосрочной перспективе могут обеспечить только Россия и ряд стран ОПЕК.

Ранее Сечин рассказал об открытых «Роснефтью» ресурсах углеводородов в Арктике. В ходе ключевого доклада на Энергетической панели в рамках XXVI Петербургского международного экономического форума он отметил, что ресурсы углеводородов в Арктической зоне составляют около 20 миллиардов тонн нефтяного эквивалента.

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    Екатерина Ештокина
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