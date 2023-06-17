Роспотребнадзор спрогнозировал рост заболеваемости COVID-19

Глава Роспотребнадзора Попова: осенью ожидается рост заболеваемости коронавирусом в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что осенью ожидается рост заболеваемости коронавирусом в России. Ее слова приводит РИА Новости.

«Весенний [подъем] в целом, который мы тоже прогнозировали, был, но незаметный. Течение болезни было легким, так что люди зачастую не обращались к медикам. Мы предполагаем, что осенью он придет к нам снова, в большем количестве, чем сегодня», — сказала она.

Попова выразила надежду, чт вирус «не будет значимым для состояния здоровья». Однако, по ее словам, это будет зависеть от того, насколько вирус мутирует.

Глава Роспотребнадзора отметила, что рассматриваются все возможные сценарии развития дальнейшей ситуации с коронавирусной инфекцией.

5 мая глава ВОЗ объявила о завершении чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении, вызванной распространением вируса COVID-19.

В свою очередь в Роспотребнадзоре заявили, что в России проводятся все необходимые противоэпидемические мероприятия, которые направлены на недопущение распространения COVID-19.