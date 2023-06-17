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20:11, 17 июня 2023Спорт

На Украине пожаловались на отсутствие помощи от ФИФА

Гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин пожаловался на отсутствие помощи от ФИФА

Фото: LIbkos / AP

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин пожаловался на отсутствие помощи от Международной федерации футбола (ФИФА). Его слова приводит L’Équipe.

Палкин заявил, что Украина не получила никакой поддержки со стороны ФИФА. По его мнению, президент организации Джанни Инфантино в хороших отношениях с Россией. «Может, поэтому он не хочет уделять внимания ситуации в нашей стране. Пора открыть двери для украинского футбола», — посчитал функционер.

5 апреля глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин рассказал, что до конца спецоперации будет сложно что-то изменить в вопросе допуска российских команд на соревнования. Он добавил, что в любом случае это решение остается за исполнительным комитетом организации.

28 февраля 2022 года ФИФА и УЕФА исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Отечественные команды не выступают в еврокубках, а сборная России была лишена возможности побороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022.

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    Анастасия Борисова
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