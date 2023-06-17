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15:07, 17 июня 2023Мир

В Британии захотели избавиться от «слишком мужских» воинских должностей в армии

The Times: британская армия захотела убрать «слишком мужские» воинские должности

Фото: Arron Hoare / Reuters

В британской армии рассматривают возможность избавления от «слишком мужских» воинский должностей, сообщает газета The Times со ссылкой на слова начальника Генерального штаба генерала сэра Патрика Сандреса.

«Армия рассматривает возможность замены многовековых должностей, таких как стрелок и гвардеец, гендерно нейтральными терминами, поскольку первые — слишком мужские», — говорится в публикации.

По словам Сандерса, этот шаг был вызван обращением военнослужащих женщин, которые почувствовали себя «исключенными» из-за употребления мужских должностей.

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При этом другие женщины, состоящие на службе в британской армии, выступили против такой инициативы. «Не смейте отнимать у меня должность стрелка, я ей горжусь», — сказала одна из них.

Другой британский военный отреагировал на инициативу по созданию более инклюзивной армии, назвав эту идею «чепухой, связанной с культурной войной».

Ранее украинские беженцы в Британии пожаловались на начальную школу в городе Брайтон из-за уроков русского языка. Они назвали «бестактным» школьный проект, который был разработан для обучения детей как украинскому, так и русскому языку.

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