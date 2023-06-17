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16:45, 17 июня 2023Бывший СССР

Назван способ вычисления российскими военными центров принятия решений ВСУ

Полковник Литвиненко: ВС РФ вычисляют центры принятия решений ВСУ воздушной разведкой

Фото: Reuters

Полковник, кандидат военных наук, участник боевых действий в Афганистане Виктор Литвиненко назвал способ, которым российские военнослужащие вычисляют центры принятия решений Вооруженных сил Украины (ВСУ). В беседе с NEWS.ru он заявил, что это происходит путем воздушной разведки.

«Обычно вычислить их пытаются разведчики с космоса, также существует воздушная разведка или дроны сейчас работают по этому направлению (...) Если они находятся в посадках, то, как правило, они вычленяются воздушной разведкой, с помощью спутниковых антенн и специальных машин со средствами связи», — объяснил военный эксперт. По его словам, раньше их определяли агентурным путем или взятием пленных.

Литвиненко рассказал, что центров принятия решений может быть несколько, например: основной центральный пункт, вспомогательный и запасной. На основном, сообщил эксперт, находятся командные или должностные лица, на вспомогательном — дублирующие органы, а запасной необходим для того, чтобы совершить переход из одного пункта в другой с целью маскировки.

Полковник подчеркнул, что эти пункты очень трудно определить, так как они представляют собой не определенную точку, а иногда целый район. «Существуют даже воздушные пункты управления принятия решений», — добавил он.

В субботу, 17 июня, Вооруженные силы России нанесли групповой удар по одному из центров принятия решений ВСУ. Удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования.

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    Варвара Кошечкина
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