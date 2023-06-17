В Кремле назвали «выстрелом в ногу» политику Германии

Пресс-секретарь Путина Песков: ФРГ «стреляет себе в ногу», следуя в фарватере США

Следуя в фарватере США, Германия «стреляет себе в ногу». Так политику ФРГ описал пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков. Видео с заявлением представителя Кремля опубликовал в своем Telegram-канале журналист Павел Зарубин.

По словам Пескова, во-многом конкурентоспособность экономики Германии была основана на российском газе и, лишая себя конкурентных преимуществ, страна вредит собственной экономике.

«Несмотря на это, Германия продолжает — даже в ущерб интересам своих граждан — следовать в фарватере американцев», — заявил пресс-секретарь президента.

Ранее сообщалось, что власти Германии назвали ошибкой газовые контракты с Россией. По словам главы МИД ФРГ Анналены Бербок, контракты обошлись стране слишком дорого — Германия заплатила за каждый кубический метр российского газа двойную и тройную цену за счет национальной безопасности.