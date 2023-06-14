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15:48, 14 июня 2023Экономика

Власти Германии назвали ошибкой газовые контракты с Россией

Глава МИД Бербок: ФРГ заплатила за российский газ тройную цену за счет нацбезопасности

Фото: Mosista Pambudi / Shutterstock / Fotodom

Контракты на покупку российского газа Германией были ошибкой, так как стране пришлось заплатить за них высокую цену. Об этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила на пресс-конференции в Берлине, ее слова приводит ТАСС.

По словам представителя ведомства, Германия заплатила за каждый кубический метр российского газа двойную и тройную цену за счет национальной безопасности. Чтобы покончить с зависимостью от энергоресурсов из России, обществу ФРГ необходимо «сплотиться перед лицом внешних угроз» его свободе и внутренней уязвимости. Впредь правительство будет внимательнее относиться к поставкам медикаментов, сырья и энергоресурсов, добавила Бербок.

Германия решила постепенно отказаться от российских энергоресурсов после начала спецоперации на Украине. В 2023 году страна намерена заместить уголь и нефть, а к 2024 году — также отказаться и от поставок газа из России.

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В начале марта 2023-го канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ФРГ уже достигла независимости от российского топлива. Однако, по словам министра финансов страны Кристиана Линднера, Берлин по-прежнему зависит от импорта энергоносителей, но теперь уже от поставщиков из других стран. При этом отказ от российского газа стал огромным стрессом для ФРГ.

В июне министр экономики страны Роберт Хабек признал, что без российского газа Германии придется значительно снизить производственные мощности. Если Москва и Киев не продлят соглашение о транзите газа в Европу, ФРГ придется делиться газом с соседями. Строящихся в стране терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ) недостаточно, чтобы обеспечить потребности восточноевропейских потребителей, добавил он.

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    Вячеслав Агапов
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