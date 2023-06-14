Власти Германии назвали ошибкой газовые контракты с Россией

Глава МИД Бербок: ФРГ заплатила за российский газ тройную цену за счет нацбезопасности

Контракты на покупку российского газа Германией были ошибкой, так как стране пришлось заплатить за них высокую цену. Об этом глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила на пресс-конференции в Берлине, ее слова приводит ТАСС.

По словам представителя ведомства, Германия заплатила за каждый кубический метр российского газа двойную и тройную цену за счет национальной безопасности. Чтобы покончить с зависимостью от энергоресурсов из России, обществу ФРГ необходимо «сплотиться перед лицом внешних угроз» его свободе и внутренней уязвимости. Впредь правительство будет внимательнее относиться к поставкам медикаментов, сырья и энергоресурсов, добавила Бербок.

Германия решила постепенно отказаться от российских энергоресурсов после начала спецоперации на Украине. В 2023 году страна намерена заместить уголь и нефть, а к 2024 году — также отказаться и от поставок газа из России.

В начале марта 2023-го канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что ФРГ уже достигла независимости от российского топлива. Однако, по словам министра финансов страны Кристиана Линднера, Берлин по-прежнему зависит от импорта энергоносителей, но теперь уже от поставщиков из других стран. При этом отказ от российского газа стал огромным стрессом для ФРГ.

В июне министр экономики страны Роберт Хабек признал, что без российского газа Германии придется значительно снизить производственные мощности. Если Москва и Киев не продлят соглашение о транзите газа в Европу, ФРГ придется делиться газом с соседями. Строящихся в стране терминалов по приему сжиженного природного газа (СПГ) недостаточно, чтобы обеспечить потребности восточноевропейских потребителей, добавил он.