Три человека пострадали при взрыве в шахте на Украине

Три человека пострадали при взрыве метана в шахте Днепропетровской области на Украине

Три человека пострадали при взрыве в шахте Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского Минэнерго.

По данным ведомства, в шахте взорвался метан.

«На угольной шахте в Павлограде, где находились почти 200 работников, произошел взрыв метана. Три работника травмированы», — рассказали в Минэнерго.

Всех рабочих смогли вывести на поверхность. Причины случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что в шахте «Октябрьская-Южная» Ростовской области обрушилась порода.