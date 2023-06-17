Три человека пострадали при взрыве в шахте на Украине
Три человека пострадали при взрыве метана в шахте Днепропетровской области на Украине
Три человека пострадали при взрыве в шахте Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского Минэнерго.
По данным ведомства, в шахте взорвался метан.
«На угольной шахте в Павлограде, где находились почти 200 работников, произошел взрыв метана. Три работника травмированы», — рассказали в Минэнерго.
Всех рабочих смогли вывести на поверхность. Причины случившегося уточняются.
Ранее сообщалось, что в шахте «Октябрьская-Южная» Ростовской области обрушилась порода.