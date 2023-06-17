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13:07, 17 июня 2023Бывший СССР

Три человека пострадали при взрыве в шахте на Украине

Три человека пострадали при взрыве метана в шахте Днепропетровской области на Украине

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Три человека пострадали при взрыве в шахте Днепропетровской области на Украине. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского Минэнерго.

По данным ведомства, в шахте взорвался метан.

«На угольной шахте в Павлограде, где находились почти 200 работников, произошел взрыв метана. Три работника травмированы», — рассказали в Минэнерго.

Всех рабочих смогли вывести на поверхность. Причины случившегося уточняются.

Ранее сообщалось, что в шахте «Октябрьская-Южная» Ростовской области обрушилась порода.

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    Марк Леонов
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