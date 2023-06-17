Захарова оценила мирные планы разных стран по Украине
Выдвинутые разными станами мирные инициативы по Украине содержат идеи, которые могли бы сработать. Такую оценку дала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Есть интересные идеи, которые могут сработать. Есть идеи, которые созвучны нашим подходам, как, например, китайская инициатива», — заявила Захарова, поблагодарив всех, «кто говорит о мире, кто говорит об урегулировании, кто хочет быть полезным на этом направлении».
В то же время, подчеркнула она, главная проблема заключается в том, что эти предложения блокируются Киевом, «который сам себе запретил» ведение каких бы то ни было переговоров с Россией, «потому что такая концепция в Вашингтоне».
Захарова добавила, что США придерживаются концепции тотального доминирования в мире и нанесения стратегического поражения России. «Поэтому вопрос не в качестве инициатив, а вопрос в том, что Украине не дают возможности никакого движения по направлению к миру вашингтонские политтехнологи. Будущее Украины они видят совершенно иначе», — констатировала Захарова.
По ее словам, Вашингтон рассматривает Украину как инструмент воздействия на Россию и на регион в целом. Захарова добавила, что целью США является Китай, потому что «они сходят с ума от темпов их экономического роста, от их технологического развития, от их независимого курса, от их возможностей, от их сопряжения, партнерства с различными точками света». Кроме того, США принижают и создают проблемы Европейскому союзу, заключила Захарова.
16 июня Мария Захарова заявила, украинские власти не желают идти на переговоры с Россией в угоду западным странам.
Ранее спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе визита в страны ЕС заявил, что США и Европа должны добиться немедленного прекращения огня на Украине и сохранить за Россией новые регионы. Он также призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону.