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02:07, 17 июня 2023Мир

Захарова оценила мирные планы разных стран по Украине

Захарова: в мирных планах разных стран по Украине есть идеи, которые могли бы сработать
Мария Захарова

Мария Захарова. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Выдвинутые разными станами мирные инициативы по Украине содержат идеи, которые могли бы сработать. Такую оценку дала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Есть интересные идеи, которые могут сработать. Есть идеи, которые созвучны нашим подходам, как, например, китайская инициатива», — заявила Захарова, поблагодарив всех, «кто говорит о мире, кто говорит об урегулировании, кто хочет быть полезным на этом направлении».

В то же время, подчеркнула она, главная проблема заключается в том, что эти предложения блокируются Киевом, «который сам себе запретил» ведение каких бы то ни было переговоров с Россией, «потому что такая концепция в Вашингтоне».

Захарова добавила, что США придерживаются концепции тотального доминирования в мире и нанесения стратегического поражения России. «Поэтому вопрос не в качестве инициатив, а вопрос в том, что Украине не дают возможности никакого движения по направлению к миру вашингтонские политтехнологи. Будущее Украины они видят совершенно иначе», — констатировала Захарова.

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По ее словам, Вашингтон рассматривает Украину как инструмент воздействия на Россию и на регион в целом. Захарова добавила, что целью США является Китай, потому что «они сходят с ума от темпов их экономического роста, от их технологического развития, от их независимого курса, от их возможностей, от их сопряжения, партнерства с различными точками света». Кроме того, США принижают и создают проблемы Европейскому союзу, заключила Захарова.

16 июня Мария Захарова заявила, украинские власти не желают идти на переговоры с Россией в угоду западным странам.

Ранее спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе визита в страны ЕС заявил, что США и Европа должны добиться немедленного прекращения огня на Украине и сохранить за Россией новые регионы. Он также призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону.

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    Марина Совина
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