Захарова: в мирных планах разных стран по Украине есть идеи, которые могли бы сработать

Выдвинутые разными станами мирные инициативы по Украине содержат идеи, которые могли бы сработать. Такую оценку дала официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Есть интересные идеи, которые могут сработать. Есть идеи, которые созвучны нашим подходам, как, например, китайская инициатива», — заявила Захарова, поблагодарив всех, «кто говорит о мире, кто говорит об урегулировании, кто хочет быть полезным на этом направлении».

В то же время, подчеркнула она, главная проблема заключается в том, что эти предложения блокируются Киевом, «который сам себе запретил» ведение каких бы то ни было переговоров с Россией, «потому что такая концепция в Вашингтоне».

Захарова добавила, что США придерживаются концепции тотального доминирования в мире и нанесения стратегического поражения России. «Поэтому вопрос не в качестве инициатив, а вопрос в том, что Украине не дают возможности никакого движения по направлению к миру вашингтонские политтехнологи. Будущее Украины они видят совершенно иначе», — констатировала Захарова.

По ее словам, Вашингтон рассматривает Украину как инструмент воздействия на Россию и на регион в целом. Захарова добавила, что целью США является Китай, потому что «они сходят с ума от темпов их экономического роста, от их технологического развития, от их независимого курса, от их возможностей, от их сопряжения, партнерства с различными точками света». Кроме того, США принижают и создают проблемы Европейскому союзу, заключила Захарова.

16 июня Мария Захарова заявила, украинские власти не желают идти на переговоры с Россией в угоду западным странам.

Ранее спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в ходе визита в страны ЕС заявил, что США и Европа должны добиться немедленного прекращения огня на Украине и сохранить за Россией новые регионы. Он также призвал европейские правительства рассматривать Китай как экономическую альтернативу Вашингтону.