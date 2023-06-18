Абхазия ответила на призывы Тбилиси открыть второй фронт против России

Посол Абхазии Квициниа ответил на призывы Грузии открыть второй фронт против России

Абхазия проводит постоянные военные учения совместно с российскими войсками и готова к любому развитию ситуации в отношениях с Грузией, заявил посол республики в России Алхас Квициниа. Об этом пишет РИА Новости.

Дипломат ответил на призывы Тбилиси открыть второй фронт против России. «Мы научены горьким опытом, поэтому обязаны быть всегда готовыми к любому развитию событий», — указал сотрудник внешнеполитического ведомства. Квициниа добавил, что именно с этим связаны постоянные военные учения, которые часто проводятся с Вооруженными силами (ВС) России.

В мае глава правящей партии страны «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе рассказал, что украинские власти призывали Грузию открыть второй фронт против России. Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили сказал, что расширение НАТО стало одной из причин начала конфликта на Украине.