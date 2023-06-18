Названы самые полезные завтраки

Нутрициолог Зубарева назвала российский и турецкий завтраки самыми полезными

Нутрициолог и основатель клиники «Доктора Зубаревой» Наталья Зубарева рассказала, традиционные завтраки в какой стране можно считать наиболее полезными. Об этом она высказалась в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, английский завтрак не из овсянки на воде, а яичницы с беконом и тостами «к пользе для здоровья не имеет никакого отношения». Американский утренний примем пищи, состоящий обычно из панкейков, тостов и хлопьев с молоком, также не является сбалансированным, как и французский вариант из кофе и круассана или багета.

Зубарева также раскритиковала традицию Швейцарии есть по утрам мюсли с йогуртом, поскольку эти продукты богаты сахаром и сахарозаменителями. Самыми полезными она назвала российский и турецкий завтраки. Последний обычно включает в себя домашнюю выпечку и сыр, овощи, вареные яйца, колбасу, маслины, джем, мед, кофе или чай. Российский вариант подразумевает кашу на воде с добавлением ягод, орехов или сухофруктов

«Если хочется завтракать правильно, ориентируясь на кухни мира, предпочтение, конечно, лучше отдавать российскому и турецкому завтракам — они сбалансированы и полезны», — заключила нутрициолог.

Ранее диетолог Кристина Плотникова назвала идеальные напитки для завтрака. К ним специалист отнесла кефир и зеленый чай.

