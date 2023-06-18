Китай допустил начало военного конфликта с США из-за их провокаций

МИД Китая допустил начало военного конфликта с США из-за провокаций Вашингтона

Официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин в преддверии визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин прокомментировала на своей странице в Twitter статью агентства Bloomberg с призывом прислушаться к тому, что скажет глава американского внешнеполитического ведомства на фоне действий китайских военных. Она допустила, что между двумя странами может начаться военный конфликт, отметив, что привести к этому могут именно шаги Вашингтона.

В сообщении издания было сказано, что китайские самолеты и корабли могут отпугнуть американских военных от своих берегов определенными маневрами, однако КНР не понравятся последствия таких действий.

«Для многих китайских читателей эта статья является шантажом. Автору, редактору могут потребоваться уроки по истории и географии», — заявила представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Она напомнила, что не Китай направляет своих солдат к берегам США, а наоборот, подчеркнув, что в случае начала военного конфликта между двумя государствами виной этому станут провокационные действия со стороны американцев.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден хочет встретиться с главой КНР Си Цзиньпином и рассчитывает сделать это в ближайшие месяцы. Он заявил о намерении обсудить с председателем КНР существующие между государствами разногласия и урегулировать их.