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00:25, 18 июня 2023Россия

В Кремле оценили вероятность переговоров России и Украины

Пресс-секретарь Путина Песков заявил об отсутствии фундамента для диалога России и Украины
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков в интервью RT Arabic прокомментировал возможность возобновления переговоров страны с Украиной. Его слова публикует RT.

Песков предложил проанализировать заявления, который Киев делал 16 июня во время визита африканской делегации на Украину. Он оценил позицию украинских властей и подчеркнул, что они не готовы строить диалог и обсуждать детали. Песков также напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, запрещающий главе страны вести переговоры с российской стороной.

«Мы готовы. У нас есть политическая воля, у нас есть готовность. Но диалога здесь пока не просматривается, и какого-то фундамента для диалога нет», — заключил представитель Кремля.

Ранее Песков заявил о намерении России добиться целей спецоперации на Украине. Он добавил, что позиция Москвы по украинскому конфликту соответствует международному праву.

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    Марина Совина
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