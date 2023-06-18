На Украине заявили об опустынивании национальных парков по течению Днепра

Украинский министр заявил об опустынивании нацпарков из-за падения уровня Днепра

Расположенные у берегов Днепра украинские национальные парки превращаются в пустыни из-за падения уровня воды. Об этом заявил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец, его цитирует ТАСС.

Министр также сообщил о многомиллиардных убытках. По его словам, ущерб нацпарку «Каменская Сечь» оценивается более чем в 73 миллиарда гривен (около двух миллиардов долларов). На восстановление парка «Великий Луг» потребуется более 15 миллиардов гривен (более 400 миллионов долларов), добавил он, ссылаясь на данные украинской Госэкоинспекции.

Стрелец заявил, что падение уровня воды в Днепре приведет к увеличению суши на территории указанных парков «практически вдвое». Это увеличит риск засух и экстремальных погодных явлений, отметил он.

В ночь на 6 июня украинские войска атаковали Каховскую гидроэлектростанцию, которая входит в состав каскада днепровских ГЭС. Это привело к нарушению водоснабжения ряда регионов и вызвало затопления ряда населенных пунктов по течению Днепра.