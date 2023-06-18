В Германии обвинили министров в работе на Украину

Депутат бундестага Фронмайер обвинил министров Бербок и Хабека за работу на Украину

Депутат Маркус Фронмайер на заседании бундестага заявил, что глава МИД ФРГ Анналена Бербок и министр экономики и вице-канцлер страны Роберт Хабек работают на Украину, а не свою страну. Его слова приводит РИА Новости.

«Хочу спросить, господин Хабек, а вы точно наш министр экономики? Или министр экономики Украины? Чьи интересы вы представляете — Германии или других стран? Нашим гражданам ответ известен. У нас правительство Бандеры Бербок и Володимира Хабека!» — обвинил он министров.

Фронмайер также напомнил о словах Бербок, когда она назвала обещание Украине важнее мнения немецких избирателей. Он возмутился объявлением Хабека о приостановке промышленности в Германии до того, как «замерзнут люди» при завершении поставок российского газа.

Ранее в Кремле назвали «выстрелом в ногу» политику Германии. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков.