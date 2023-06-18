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11:00, 18 июня 2023Россия

В Белгородской области за сутки зафиксировали около 120 прилетов со стороны ВСУ

Гладков: в Белгородской области за сутки зафиксировано около 120 прилетов со стороны ВСУ

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

В Белгородской области за сутки зафиксировано около 120 прилетов со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, по селу в Белгородском районе по селу Солнцевка было выпущено 17 снарядов, по селу Красный Хутор — 11, по селу Наумовка — 3, по селу Журавлевка — 2. Кроме того, в селе Щетиновка была сброшена граната с беспилотника.

Обстрелы также зафиксированы в Борисовском районе, Валуйском городском округе, Волоконовском районе, Грайворонском и Шебекинском горокругах. В результате обстрелов никто из местных жителей не пострадал.

В Валуйском городском округе были повреждены два транспортных средства, в Волоконовском районе — линия электропередач.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар по эвакуационному пункту, располагавшемуся в Голой Пристани Херсонской области.

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    Варвара Кошечкина
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