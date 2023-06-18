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15:36, 18 июня 2023Интернет и СМИ

Британская газета не смогла подтвердить данные о начальнике ГУР Украины

Британский Telegraph не смог подтвердить данные, что начальник ГУР Украины Буданов жив

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Британская газета The Daily Telegraph не располагает подтверждением информации о том, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов жив и здоров. Об этом в воскресенье, 18 июня, пишет ТАСС.

Днем ранее, 17 июня, экс-депутат Верховной Рады Илья Кива рассказал о возможной смерти Буданова. По его словам, он скончался, не приходя в сознание, после тяжелого ранения.

Украинские СМИ, в свою очередь, пишут, что с Будановым все в порядке.

The Daily Telegraph также сообщает, что представители и помощники Буданова выступили с опровержением сообщений некоторых российских СМИ о его тяжелом ранении, но подтверждений этому хотя бы в виде снимков нет.

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    Евгения Куликова
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