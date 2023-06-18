Популярный блогер раскрыл способ отменить бронь в отеле и избежать штрафа

Блогер посоветовал перенести бронь в отеле, а затем отменить ее, чтобы не платить штраф

Популярный блогер, делящийся советами для бизнесменов в TikTok, раскрыл способ избежать штрафа при отмене брони в отеле. О лайфхаке он рассказал на видео в TikTok.

В ролике Мо Ельхаммади (Mo Elhammady) разыгрывает ситуацию, притворяясь, что звонит в гостиницу, чтобы отменить бронь меньше чем за 24 часа до заезда. Когда менеджер сообщает путешественнику, что ему придется заплатить штраф в 200 долларов (почти 17 тысяч рублей), Ельхаммади возмущается и затем просит перенести бронирование на неделю.

После этого, по словам блогера, можно позвонить в гостиницу на следующий день и снова запросить отмену бронирования. Таким образом, постояльцу не придется платить штраф, поскольку отмена произойдет за неделю до въезда. «Отели не хотят, чтобы вы знали об этом лайфхаке», — подписал публикацию Ельхаммади.

Мнения пользователей сети под видео разделились. «Это реально работает, я делаю так уже 10 лет. Но если об этом рассказывать всем подряд, отели перестанут идти на уступки», «Очень полезный совет, спасибо», «Это правда. Со мной так сработало в отеле Hilton. Кажется, это лазейка в их системе», — комментировали одни подписчики.

Однако нашлись и те, кто раскритиковал метод Ельхаммади. «Я работаю в отеле и гарантирую вам, что это неправда», «За перенос бронирования тоже взимается штраф, я уверен», «Лучше попробовать забронировать отель и поставить оплату картой, у которой истек срок действия. Тогда они гарантированно не спишут штраф при отмене», — высказались другие комментаторы.

В январе менеджер отеля Кевин Гилберт, проработавший на должности почти 20 лет, назвал самые распространенные привычки постояльцев, которые раздражают сотрудников сферы гостеприимства. По его словам, персонал гостиниц не любит, когда гости прибывают без предварительного уведомления раньше времени заселения.