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20:37, 18 июня 2023Мир

Стало известно о подготовке к встрече Си Цзиньпина и Блинкена в Пекине

CBS News: в Пекине готовятся к проведению встречи Си Цзиньпина и Блинкена

Фото: Kevin Lamarque/ Reuters

Вопреки отсутствию окончательной договоренности относительно встречи государственного секретаря США Энтони Блинкена с президентом Китая Си Цзиньпина, в Пекине проводятся соответствующие приготовления. Об этом в понедельник, 18 июня, сообщает телеканал CBS News.

Отмечается, что о подготовке ко встрече двух лидеров рассказал журналист сопровождающего госсекретаря пресс-пула. Согласно имеющимся данным, проведение встречи зависит от того, как будут развиваться события в ближайшие 24 часа.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл с визитом в Пекин. Уточнялось, что он пробудет в столице Китая два дня. Это его первая поездка в КНР в качестве главы Госдепа США.

Известно, что в ходе визита Блинкен пригласил в Соединенные Штаты министра иностранных дел Китая Цинь Гана и тот принял приглашение.

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    Варвара Кошечкина
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