Bild: Минобороны Германии допустило, что аммиакопровод «Тольятти — Одесса» подорвали ВСУ

Министерство обороны Германии не исключило, что трубопровод с аммиаком «Тольятти — Одесса» в Харьковской области подорвали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на доклад ведомства, пишет ТАСС.

Утверждается, что документ имеет гриф «только для служебного пользования». В нем Минобороны ФРГ допускают участие украинской стороны в разрушении аммиакопровода. Специалисты ведомства отмечают, что он находится на территории, которая контролируется ВСУ. Также в докладе обращают внимание на то, что больше всего в возобновлении эксплуатации трубопровода, который не работает с начала специальной военной операции, заинтересована Россия.

Ранее Минобороны России сообщило, что 5 июня украинская ДРГ (диверсионно-разведывательная группа) подорвала аммиакопровод «Тольятти — Одесса». По сообщению ведомства, подрыв произошел около 21:00 в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области. В результате произошедшего российские военные не пострадали, однако есть раненые среди мирного населения, которым уже оказана помощь.