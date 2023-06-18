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23:59, 18 июня 2023Мир

Германия допустила подрыв аммиакопровода украинскими военными

Bild: Минобороны Германии допустило, что аммиакопровод «Тольятти — Одесса» подорвали ВСУ

Кадр: Telegram-канал «Mash»

Министерство обороны Германии не исключило, что трубопровод с аммиаком «ТольяттиОдесса» в Харьковской области подорвали Вооруженные силы Украины (ВСУ). Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на доклад ведомства, пишет ТАСС.

Утверждается, что документ имеет гриф «только для служебного пользования». В нем Минобороны ФРГ допускают участие украинской стороны в разрушении аммиакопровода. Специалисты ведомства отмечают, что он находится на территории, которая контролируется ВСУ. Также в докладе обращают внимание на то, что больше всего в возобновлении эксплуатации трубопровода, который не работает с начала специальной военной операции, заинтересована Россия.

Ранее Минобороны России сообщило, что 5 июня украинская ДРГ (диверсионно-разведывательная группа) подорвала аммиакопровод «Тольятти — Одесса». По сообщению ведомства, подрыв произошел около 21:00 в районе населенного пункта Масютовка Харьковской области. В результате произошедшего российские военные не пострадали, однако есть раненые среди мирного населения, которым уже оказана помощь.

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    Марина Совина
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