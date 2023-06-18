Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:46, 18 июня 2023Россия

Старовойт заявил о невозможности масштабного вторжения ВСУ в Курскую область

Губернатор Старовойт заявил, что у ВСУ нет сил для массового вторжения в Курскую область

Фото: пресс-служба губернатора Курской области / РИА Новости

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) нет достаточных сил и средств для полномасштабного вторжения в Курскую область. об этом заявил губернатор региона Роман Старовойт, передает РИА Новости.

По его словам, остается угроза проникновения небольших диверсионно-разведывательных групп. «Всегда такая опасность имеется, но при таком развитии событий не требуется эвакуация большого числа людей», — отметил он.

В связи с этим региональные власти провели детальный анализ прошлых инцидентов как в Курской области, так и в соседних Брянской и Белгородской областях. «Все тренировки проведены, все главы сельсоветов и районов прекрасно понимают, как действовать во взаимодействии с погрануправлением и военными», — резюмировал Старовойт.

22 мая ВСУ в течение нескольких часов обстреливали Белгородскую область. Затем на территорию Грайворонского округа со стороны Украины зашла диверсионно-разведывательная группа (ДРГ). В результате бойцы противника были ликвидированы. 1 июня под массированный обстрел попал Шебекинский городской округ Белгородской области. В Минобороны сообщили, что до двух мотопехотных рот ВСУ, усиленных танками, предприняли попытку прорыва в районе населенного пункта Новая Таволжанка и международного автомобильного пункта пропуска «Шебекино».

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости
    В Конгрессе США призвали Блинкена к провокации против Китая
    Подполковник ГУР допустил передачу части территорий Украины России
    В Петербурге полицейский на электросамокате сбил ребенка
    Российские медики спасли пленного командира ВСУ
    Ученые нашли взаимосвязь между умственным трудом и тяжестью тренировок
    Старовойт заявил о невозможности масштабного вторжения ВСУ в Курскую область
    В «Ленкоме» рассказали о состоянии Панфилова
    В Финляндии насторожились из-за сближения России с развивающимися странами
    В Донецке женщина подорвалась на мине
    ВСУ 11 раз нанесли удары по Донецку за полтора часа
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.