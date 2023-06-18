В Херсонской области заявили о нехватке у ВСУ людей для контрнаступления

Сальдо заявил о нехватке у ВСУ человеческого ресурса для контрнаступления

Временно исполняющий обязанности губернатора Херсонской области Владимир Сальдо прокомментировал ход контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводят «Известия».

Сальдо подчеркнул, что Киев может сообщать о контрнаступлении, но совершить его не способен. По его мнению, Украина столкнулась с нехваткой человеческого ресурса для новых действий.

«Дело в том, что им, собственно говоря, просто некем. Я имею в виду человеческие ресурсы, потому что вооружение им дают и дают, снаряды дают и дают, технику тоже дают. Но тех людей, кто будет с таким "злобоевым" духом воевать на этом оружии, у них нет», — заявил он.

По словам представителя Херсонской области, жители Украины получают доступ к правде, поэтому у них формируется протест против текущей ситуации. Он добавил, что контрнаступление присутствует больше на словах, чем на деле.

9 июня президент России Владимир Путин заявил о начале контрнаступления Украины. По его словам, о нем свидетельствует использование Киевом стратегических резервов.