Венгрия раскритиковала план миграционной политики Еврсоюза

Премьер Венгрии Орбан раскритиковал план Евросоюза ввести квоты на расселение мигрантов

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз раскритиковал план миграционной политики Европейского союза (ЕС), который предполагает введение обязательных квот на расселение мигрантов, прибывающих на территорию Европы. Своим мнением он поделился в Twitter.

«Брюссель снова призывает к введению обязательных квот для мигрантов. Империя Сороса наносит ответный удар», — написал политик. Джордж Сорос — американский финансист, инвестор и миллиардер. Он является создателем сети фондов «Открытое общество», известной как «Фонд Сороса». На протяжении последних лет его фонд прекратил деятельность в некоторых странах, в том числе в России, Венгрии и Таджикистане.

Главы МВД стран — участниц ЕС в начале июня на встрече в Люксембурге приняли общий подход к положению о предоставлении убежища и соответствующей процедуре.

Ранее Виктор Орбан рассказал, что дал конкретные поручения военным для усиления безопасности страны в связи с обострением боевой обстановки на Украине.