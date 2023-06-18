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23:00, 18 июня 2023Бывший СССР

Подполковник ГУР допустил передачу части территорий Украины России

Подполковник ГУР Денис Десятник допустил передачу части территорий Украины России
Денис Десятник

Денис Десятник

Подполковник Главного управления разведки (ГУР) Украины Денис Десятник допустил передачу части территорий России. Его слова передает Telegram-канал «Политика страны».

Десятник предположил, что в будущем переговоры между Россией и Украиной все же состоятся, и в результате них «Украина что-то отдаст». «Может, она отдаст территории Донбасса, Луганск. Я считаю, что, может быть, это где-то и правильно», — заявил он.

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    Марина Совина
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