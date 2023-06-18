Подполковник ГУР допустил передачу части территорий Украины России
Подполковник ГУР Денис Десятник допустил передачу части территорий Украины России
Подполковник Главного управления разведки (ГУР) Украины Денис Десятник допустил передачу части территорий России. Его слова передает Telegram-канал «Политика страны».
Десятник предположил, что в будущем переговоры между Россией и Украиной все же состоятся, и в результате них «Украина что-то отдаст». «Может, она отдаст территории Донбасса, Луганск. Я считаю, что, может быть, это где-то и правильно», — заявил он.