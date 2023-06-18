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07:56, 18 июня 2023Россия

Роспотребнадзор оценил потери России от коронавируса

Глава Роспотребнадзора Попова: потери экономики РФ от COVID составили $306 на человека
Анна Попова

Анна Попова. Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Глава Роспотребнадзора Анна Попова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) оценила потери российской экономики от коронавируса. Ее слова приводит РИА Новости.

Она отметил, что на одного человек пришлось 306 долларов, в то время как в Германии потери на душу населения составляют 4807 долларов, а Австралии — 5760 долларов.

«Цифры несопоставимые. Это как раз говорит о том, что все, что мы делали, это абсолютно правильно», — подчеркнула Попова.

Глава Роспотребнадзора добавила, что система мероприятий в пандемию в России была организована иначе, чем в других странах мира. Так, не вводились длительные локдауны, кроме самого первого, когда еще ничего не было ясно про вирус, а в дальнейшем эксперты их признали малоэффективной мерой.

5 мая глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус объявил о завершении чрезвычайной ситуации в мировом здравоохранении, вызванной распространением вируса COVID-19.

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    Марина Совина
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