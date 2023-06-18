Появились кадры удара дроном-камикадзе «Привет-82» по опорному пункту ВСУ

КБ «Око» опубликовало кадры удара дроном-камикадзе «Привет-82» по опорному пункту ВСУ

Появились кадры удара российским дроном-камикадзе самолетного типа «Привет-82» по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео опубликовала пресс-служба конструкторского бюро (КБ) «Око», передает ТАСС.

На кадрах видно, как в ходе первого боевого применения в зоне специальной военной операции «Привет-82» пикирует на оборонительную позицию украинских военных.

Ранее сообщалось, что военнослужащие инженерно-саперного подразделения Вооруженных сил России подорвали опорный пункт ВСУ с помощью заминированного трофейного бронетранспортера МТ-ЛБ.