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12:21, 18 июня 2023Бывший СССР

Появились кадры удара дроном-камикадзе «Привет-82» по опорному пункту ВСУ

КБ «Око» опубликовало кадры удара дроном-камикадзе «Привет-82» по опорному пункту ВСУ

Появились кадры удара российским дроном-камикадзе самолетного типа «Привет-82» по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующее видео опубликовала пресс-служба конструкторского бюро (КБ) «Око», передает ТАСС.

На кадрах видно, как в ходе первого боевого применения в зоне специальной военной операции «Привет-82» пикирует на оборонительную позицию украинских военных.

Ранее сообщалось, что военнослужащие инженерно-саперного подразделения Вооруженных сил России подорвали опорный пункт ВСУ с помощью заминированного трофейного бронетранспортера МТ-ЛБ.

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    Алевтина Запольская
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