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12:35, 18 июня 2023Бывший СССР

Песков пообещал наказать Подоляка за слова про убийство русских

Песков пообещал наказать советника ОП Подоляка за слова про убийство русских

Фото: Valeriy Sharifulin / Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова советника главы офиса президента (ОП) Украины Михаила Подоляка про убийство русских. Об этом сообщает РИА Новости

Он пообещал, что за подобное высказывание Подоляка ждет неминуемое наказание. «Русские за это должны наказывать, и мы будем это делать», — заявил он.

Ранее Подоляк заявлял, что планом украинских властей является «максимально жесткое продвижение вперед» с убийством максимального числа русских. При этом он отметил, что единственно возможным сценарием для Украины остается выход на границы 1991 года.

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    Алевтина Запольская
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