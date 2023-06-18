Военный эксперт рассказал об эффективности российского вооружения в зоне СВО
У российской армии имеется широкий спектр вооружения, который показал свою эффективность в зоне специальной военной операции (СВО), сообщил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» специалист перечислил наиболее эффективные виды российского оружия и техники.
Эксперт рассказал, что в Воздушно-космических силах (ВКС) России очень эффективно действует вертолет Ка-52.
«Это разведывательно-ударный вертолет, обладающий уникальными характеристиками. По маневренности он может передвигаться почти как машина, потому что имеет заднюю передачу. И он уже показал свою удивительную живучесть», — заявил Дандыкин.
Также свою эффективность в зоне СВО уже продемонстрировали самолеты Су-25, отметил военный эксперт.
«Помимо него необходимо сказать про истребители Су-35, которые очень эффективно действуют против авиации противника. Разумеется, это и дальняя авиация: это МиГ-31, который запускает "Кинжалы". Также это наши стратегические бомбардировщики Ту-95», — рассказал он.
У нас есть то, чего у врага нет, — это наши тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», которые себя очень эффективно показывают при нанесении ударов по укреплениям противника
При этом Дандыкин убежден, что главными рабочими лошадками в зоне спецоперации сегодня являются комплексы противовоздушной обороны (ПВО).
«Речь идет про "Панцирь-М", который сбивает даже снаряды HIMARS и беспилотники, и про наши "Тор" и "Бук-М3". Они действуют очень эффективно», — добавил он.
Что касается других видов оружия, то хорошо себя показали «Искандеры» с ракетами «Оникс» — это ракетный комплекс наземного базирования, сообщил собеседник «Ленты.ру».
Если брать бронетехнику, то хорошо себя показала глубокая модернизация танка Т-72 и танк Т-90М «Прорыв». Они очень эффективно действуют с точки зрения и нанесения ударов, и возможности наблюдения за тем, что происходит на поле боя
«Еще я бы отметил самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Гиацинт-С". Они, в принципе, уже давно разработаны, но доказали свою эффективность», — поведал военный эксперт.
Также Дандыкин обратил внимание на беспилотные летальные объекты (БПЛА), которые хорошо себя показывают в зоне СВО.
«Иначе говоря, у нас целый спектр оружия, который прошел проверку боем», — заключил военный эксперт.
Ранее Минобороны России показало на видео уничтожение бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. На записи экипаж вертолета Ка-52, обнаружив движение двух бронетранспортеров противника с личным составом, применил управляемые ракеты. «В результате удара техника противника, движущаяся на большой скорости, уничтожена вместе с экипажами», — говорится в заявлении Минобороны.