Эксперт Дандыкин: у РФ широкий спектр вооружения, который показал эффективность в зоне СВО

У российской армии имеется широкий спектр вооружения, который показал свою эффективность в зоне специальной военной операции (СВО), сообщил капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. В разговоре с «Лентой.ру» специалист перечислил наиболее эффективные виды российского оружия и техники.

Эксперт рассказал, что в Воздушно-космических силах (ВКС) России очень эффективно действует вертолет Ка-52.

«Это разведывательно-ударный вертолет, обладающий уникальными характеристиками. По маневренности он может передвигаться почти как машина, потому что имеет заднюю передачу. И он уже показал свою удивительную живучесть», — заявил Дандыкин.

Также свою эффективность в зоне СВО уже продемонстрировали самолеты Су-25, отметил военный эксперт.

«Помимо него необходимо сказать про истребители Су-35, которые очень эффективно действуют против авиации противника. Разумеется, это и дальняя авиация: это МиГ-31, который запускает "Кинжалы". Также это наши стратегические бомбардировщики Ту-95», — рассказал он.

У нас есть то, чего у врага нет, — это наши тяжелые огнеметные системы «Солнцепек», которые себя очень эффективно показывают при нанесении ударов по укреплениям противника Василий Дандыкин капитан первого ранга запаса, военный эксперт

При этом Дандыкин убежден, что главными рабочими лошадками в зоне спецоперации сегодня являются комплексы противовоздушной обороны (ПВО).

«Речь идет про "Панцирь-М", который сбивает даже снаряды HIMARS и беспилотники, и про наши "Тор" и "Бук-М3". Они действуют очень эффективно», — добавил он.

Что касается других видов оружия, то хорошо себя показали «Искандеры» с ракетами «Оникс» — это ракетный комплекс наземного базирования, сообщил собеседник «Ленты.ру».

Если брать бронетехнику, то хорошо себя показала глубокая модернизация танка Т-72 и танк Т-90М «Прорыв». Они очень эффективно действуют с точки зрения и нанесения ударов, и возможности наблюдения за тем, что происходит на поле боя Василий Дандыкин капитан первого ранга запаса, военный эксперт

«Еще я бы отметил самоходные артиллерийские установки "Мста-С" и "Гиацинт-С". Они, в принципе, уже давно разработаны, но доказали свою эффективность», — поведал военный эксперт.

Также Дандыкин обратил внимание на беспилотные летальные объекты (БПЛА), которые хорошо себя показывают в зоне СВО.

«Иначе говоря, у нас целый спектр оружия, который прошел проверку боем», — заключил военный эксперт.

Ранее Минобороны России показало на видео уничтожение бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южно-донецком направлении. На записи экипаж вертолета Ка-52, обнаружив движение двух бронетранспортеров противника с личным составом, применил управляемые ракеты. «В результате удара техника противника, движущаяся на большой скорости, уничтожена вместе с экипажами», — говорится в заявлении Минобороны.