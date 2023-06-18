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02:33, 18 июня 2023Россия

США предсказали неудачу в попытке затормозить ход мировых событий

Сенатор Пушков: США попытаются затормозить ход мировых событий и не смогут его развернуть
Алексей Пушков

Алексей Пушков. Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что США предпримут попытки, чтобы затормозить ход глобальных событий. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что ключевые страны развивающегося мира намерены вступить в БРИКС, который Вашингтон считал «неким недоразумением». Однако сейчас организация превращается в мировой символ многополярности.

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«США уже неспособны развернуть ход глобальных событий, но они будут стараться сделать все, чтобы его затормозить», — предсказал он.

Политик указал на отдаление Саудовской Аравии от США и ее сближение с Ираном, а также выход Сирии из изоляции в арабском мире. Он напомнил и о призыве Бразилии к уменьшению роли доллара в мировой экономике. Пушков добавил, что стратегическое партнерство России и Китая развивается. Стандартам Запада отказывается следовать Турция. Эти факторы являются «нарушением привычной и выгодной для США и Запада конфигурации силовых полей, установившихся в прошлом веке».

Ранее в Китае заявили об отстаивании многополярности вместе с Россией. С таким мнением выступил член Политбюро ЦК Компартии Китая (КПК) Ван И.

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    Марина Совина
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