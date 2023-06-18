Американцы выступили за помилование Трампа при заключении его в тюрьму

Harvard CAPS-Harris: 53 процента американцев помилуют Трампа при заключении его в тюрьму

Большинство опрошенных американцев (53 процента) выступят за помилование экс-президента США Дональда Трампа, если по итогам судебных разбирательств ему вынесут обвинительный приговор и назначат заключения в тюрьме. Об этом пишет Hill, ссылаясь на исследование социологической службы Harvard CAPS-Harris.

По данным результата опроса, за помилование Трампа выступают 80 процентов сторонников Республиканской партии и 30 процентов от отпрошенных сторонников демократов. При этом 57 жителей страны считают осуждение политика маловероятным. В обратном исходе уверены 67 процентов сторонников демократов - 67 процентов. Среди американцев с республиканскими взглядами только 18 процентов опрошенных допускают, что суд признает Трампа виновным.

Опрос проводили с 14 по 15 июня среди 2090 зарегистрированных избирателей. Данные о статистической погрешности не указаны.

Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам из-за того, что он хранил у себя секретные документы. Политик заявил, что невиновен, а обвинения посчитал «политическим преследованием». Каждый из пунктов обвинения грозит Трампу 20 годами тюрьмы.