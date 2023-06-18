Российские военные уничтожили склад с боеприпасами ВСУ в Херсонской области

Российские силы уничтожили склад с боеприпасами и две гаубицы ВСУ в Херсонской области

Подразделения группировки российских войск «Днепр» уничтожили склад с боеприпасами Вооруженных сил Украины (ВСУ) и гаубицу М777 в Херсонской области. Об этом сообщил представитель экстренных служб региона, передает ТАСС.

По его словам, в районе поселка Антоновка российские военные также уничтожили место временной дислокации бойцов ВСУ и гаубицу «Мста-Б» с боекомплектом. Кроме того, на каховском направлении была ликвидирована позиция одного из подразделений украинской армии.

Ранее сообщалось, что в ходе боев на Времевском выступе в восточной части запорожского фронта приморские морпехи взяли в плен 35 военнослужащих ВСУ.