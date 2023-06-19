Раскрыты причины ограничений китайских банков в отношении россиян

Аналитик Осадчий: банки Китая вводят ограничения против РФ из-за связей с экономикой США

Китайским банкам приходится присоединяться к американским ограничениям в отношении России из-за тесных связей с экономикой США. Так начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий прокомментировал РИА Новости решение Bank of China прекратить с 13 июня прием от российских банков платежей на перевод юаней в банки стран Евросоюза, Швейцарии, Великобритании и США.

По словам эксперта, несмотря на конфликты с США, Китай экономически связан с этой страной и ее союзниками сильнее, чем с Россией, поэтому китайские организации не рискуют нарушать американские санкции.

Из-за этого пространство для маневра у российских банков сужается, но не исчезает, поскольку остаются варианты обхода американских санкций через другие страны-партнеры. «Выстраивание новой логистики — вопрос времени и денег. Плюс активно обсуждается вопрос о международных расчетах в криптовалютах», — заключил он.

Об ограничении Bank of China переводов в западные банки стало известно 18 июня. Как рассказал председатель правления Модульбанка Павел Семенов, там уже разослали свои клиентам соответствующее уведомление. Переводы ограничили в те западные банки, которые используют Bank of China в качестве основного банка-корреспондента для транзакций в юанях.

Еще одной причиной нежелания банков КНР помогать России в обходе санкций является зависимость от системы SWIFT. Как ранее рассказал вице-президент Росбанка Александр Рахманин, банковская система Китая завязана на ней особенно в том, что касается использования юаня в трансграничных платежах. Поэтому, например, Bank of China готов работать с российскими компаниями, попавшими в американский санкционный список SDN, но только с использованием этой системы платежей.